Schmidt: "Il montaggio dei gradoni sarebbe dovuto iniziare cinque mesi fa. La nuova Fiesole non sarà com'era stata promessa i tifosi"

Il consigliere di Lista Civica Eika Schmidt s'è espresso in merito alla questione relativa allo stadio Artemio Franchi: “Ieri, 21 aprile, Sindaca e Assessora allo sport hanno pubblicato un video dove mostrano la posa dei gradoni della futura Curva Fiesole. Bene, è molto precisa l'operazione di montaggio, ma ora sono chiamate a rendere preciso il relativo cronoprogramma. Quello che ci hanno fornito ufficialmente il 9/12/2025, e che doveva recuperare tutti i precedenti ritardi, riporta infatti date già invalide e da aggiornare”.

“I tempi saranno rispettati?”

"Come data di inizio del “Montaggio Gradoni” - aggiunge Schmidt - era indicato il 18 novembre 2025. Va aggiornata mettendo 21 aprile 2026. Ci sono 5 mesi di differenza. Chiediamo se nonostante questo ritardo in partenza rispetteranno la data di completamento che (sempre nel cronoprogramma ormai scaduto) era indicata come 22/10/2026. Così come chiediamo se rispetteranno la data di completamento della copertura prevista per il 26 agosto 2026. Circa gli effetti visivi, si nota quanto “bassi” appaiano i gradoni, indice di una gradinata che sarà poco inclinata, come già notato da tanti tifosi”.