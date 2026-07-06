Romano: "Dodô è stato nuovamente offerto al Napoli. La Roma non si è mossa per ora"

Sul proprio canale You Tube, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione intorno a Dodô, terzino brasiliano della Fiorentina in uscita dai viola.

Su Dodô

Come riporta il giornalista, il terzino viola è stato più volte offerto al Napoli, che sta riflettendo sul da farsi, considerandolo un profilo interessante. I partenopei potrebbero virare su di lui dopo che l'Inter si è aggiudicata Khalaili.

E la Roma…

Dodô era stato offerto negli scorsi giorni anche alla Roma, che però non si è ancora mossa per lui. Il Napoli rimane in pole per il terzino viola.