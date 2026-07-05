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Problemi con il primo obiettivo della fascia destra per il Como e allora si accende l'attenzione su Dodô

Redazione /
Dodô
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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La Fiorentina è in attesa, non solo di costruire la propria rosa ma anche di sfoltirla dei tanti profili superflui, di rientro o a fine ciclo: su tutti, in quest'ultima categoria, c'è Dodô. Le principali contendenti sono da diverse settimane Roma e Napoli ma nessuna ha mai affondato il colpo.

L'opzione a sorpresa

Il Como infatti sembrava ormai ad un passo dal brasiliano Yan Couto, attualmente al Borussia Dortmund: ci sono stati problemi però tra i due club e allora i comaschi si sono orientati proprio su Dodô, scelta di ripiego se vogliamo ma ben più facile da raggiungere, vista la sua situazione contrattuale. 

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