Fiorentina e Siviglia si avvicinano all'accordo per Oso. C'è ancora distanza, ecco a che cifra si può chiudere
Arrivano importanti aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la società viola e il Siviglia si starebbero avvicinano all'accordo per il terzino sinistro Oso.
La situazione
Per l'obiettivo i viola avrebbero messo sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, con il Siviglia che ne chiede 15.
La cifra giusta
L'accordo per Oso si potrebbe trovare intorno a una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Parti più vicine, si continua a lavorare.
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