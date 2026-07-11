Arthur Atta non sarà presumibilmente l'ultimo colpo per il nuovo centrocampo della Fiorentina: l'altra mezzala infatti potrebbe e dovrebbe essere Kristian Thorstvedt, mai tramontato nonostante l'affondo a sorpresa per il francese. Secondo La Nazione infatti, il norvegese continua ad essere promesso sposo della Fiorentina, club nel quale ha già ribadito di voler andare a giocare.

Ok, la contropartita è giusta

Più che di cifre, vista la vicina scadenza del contratto, si discute della contropartita da cedere al Sassuolo: l'idea Sohm non entusiasma mentre i neroverdi preferirebbero Brescianini. E' spuntata anche l'idea Kospo, centrale classe 2007 arrivato un anno fa ma mai portato realmente in prima squadra. Di certo c'è che la Fiorentina non si fermerà ad Atta e di colpi di scena ce ne saranno altri.