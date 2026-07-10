Budel: "Atta ha qualità sopra la media. Con Thorstvedt uno dei centrocampi migliori d'Italia

L'ex calciatore Alessandro Budel ha parlato al Pentasport di RadioBruno dell'arrivo del centrocampista Arthur Atta e del mercato che Fabio Paratici sta portando avanti.

Gran centrocampo

“Sono rimasto sorpreso dell'acquisto di Atta - ha detto l'ex calciatore - perché piaceva a tante squadre in Europa. E' un giocatore importante, di grande prospettiva e con qualità superiori alla media. Se dovesse arrivare anche il Thorstvedt i viola avrebbero uno dei centrocampi migliori d'Italia”

Opinione su Grosso

Infine una considerazione su Grosso: “E' uno che bada al sodo. Gli piace il possesso palla, ma non lo applica sistematicamente. E' un allenatore concreto e la Fiorentina ha bisogno di uno come lui.”