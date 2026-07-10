Ascari: "Atta è un giocatore straordinario, lavoro di Paratici encomiabile. Attenzione alla possibile uscita di Ndour"

L'intermediario di mercato Eugenio Ascari ha commentato il mercato della Fiorentina a Lady Radio. L'arrivo di Atta, ma anche le tante possibili uscite nelle parole dell'agente.

L'arrivo di Atta

“La Fiorentina ha preso un grandissimo giocatore - ha detto Ascari riferendosi ad Atta - E' di prospettiva perchè ha soltanto 23 anni. Encomiabile il lavoro di Paratici, perché ha tenuto sotto traccia questo nome e perché ha superato la concorrenza di squadre agguerrite come Milan e Juventus. E' un giocatore straordinario, combina tecnica sopraffina, forza fisica e capacità d'inserimento”.

Le cessioni

L'attenzione di Ascari è poi ricaduta anche sulle uscite dei viola: “La Fiorentina prima di pensare agli esuberi si è preoccupata dei potenziali titolari, anche se c'è un'abbondanza di giocatori incredibile. Sono arrivati tre giocatori giovani e futuribili, saranno la base del nuovo corso viola. Se arrivasse anche Thorstvedt si chiude il posto a Ndour, che ad oggi è quello che può avere più mercato fra le mezzali viola. La Fiorentina, in virtù anche della sua alta valutazione, potrebbe decidere di fare a meno di lui”.