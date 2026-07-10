Calamai: "Paratici ha fatto innamorare i tifosi e ha convinto i Commisso ad alzare l'asticella. Atta un colpo alla Rui Costa"

Considerazioni sparse sul mercato della Fiorentina sull'editoriale di Luca Calamai per TMW.

Una nuova ambizione

“Finalmente in casa Fiorentina c'è una figura che opera seguendo le regole del gioco. Paratici ha fatto innamorare i tifosi viola. Ed è riuscito dove nel recente passato hanno fallito Ferrari e Pradè cioè convincere la famiglia Commisso ad alzare l'asticella. Devo dire grazie al presidente Giuseppe e a mamma Commisso. Se siamo protagonisti nel calcio mercato italiano con colpi fantastici è perché hanno dato a Paratici i soldi necessari a puntare in alto. E' iniziata una nuova era. Torniamo a ragionare in maniera ambiziosa. E questo nell'anno del Centenario. Mi aspetto altre mosse alla Atta. Mi aspetto da Paratici colpi alla Pogba, preso a zero euro. O invenzioni alla Kvara. Ma intanto ha rigenerato entusiasmo. E questa è già una grande vittoria”

Atta alla Rui Costa

“Il blitz per la stella dell'Udinese è tanta roba. Il giocatore stava firmando per il Milan ed era inseguito da Newcastle e altri club di Premier. Paratici è arrivato in segreto. E ha convinto Atta della bontà del progetto viola. Questa operazione mi ricorda l'assalto vincente a Rui Costa. Allora fu Giancarlo Antognoni ad andare a Lisbona a incontrare questo talento che stava per trasferirsi al Barcellona. Gli parlò di Firenze, della Fiorentina, della voglia di tornare tra le grandi del calcio italiano. Rui davanti al grande campione viola, a un campione del Mondo rimase conquistato. Atta davanti a un numero uno come Paratici è stato conquistato”.

Sulla rosa e sul mercato

“Grosso ha avuto parole dolci come il miele per il suo vecchio allievo Moise e per il suo pupillo Fagioli. Fosse per lui sarebbero confermatissimi. E questo è anche l'orientamento di Paratici. A meno che non arrivino offerte pirotecniche. Il nuovo tecnico viola è stato molto più gelido su Gud che credo abbia la valigia pronta. La maglia numero 10 avrà presto bisogno di un nuovo padrone. E ora fuochi d'artificio per gli esterni d'attacco. La Fiorentina sta seguendo con attenzione Lang, tornato a Napoli dopo un finale di stagione in prestito. Il giocatore costa caro ma è in vendita. Piace anche Bakayoko. Oltre ad almeno dieci attaccanti esterni che il diesse viola sta trattando in totale silenzio".