Bruciata la concorrenza delle big: le cifre del contratto di Atta, ultima pedina dello scacchiere di Grosso

La Fiorentina l'ha ‘Atta Grosso’, si legge sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio. Nella notte tra mercoledì e giovedì si è concretizzato l'affare più caro della storia della Fiorentina, una notizia improvvisa ma accolta con euforia dal tifo viola.

Il contratto

Quinquennale da 1.3mln netti l'anno e una cifra pattuita da poter pagare all'Udinese nei prossimi dodici mesi, nel caso si volesse liquidare una parte di clausola di rivendita, che al momento è del 30% verso i friulani ma che può scendere fino al 10%. Superata quindi la concorrenza di Milan, Inter e Juventus, donando a grosso una pedina centralissima nel suo scacchiere tattico, e tutto questo prima dell'inizio del ritiro.

Già pronto

Dribbling, fantasia e palleggio: Atta è questo, si divide tra mezzala e trequartista all'occorrenza, e va a donare quella buona dose di imprevedibilità al centrocampo viola che tanto mancava. Grosso lo avrà a disposizione da subito per il ritiro dei suoi, poi via, alla volta dell'Inghilterra per la tournee. Se le premesse sono queste, sul mercato, la Fiorentina sembra indirizzata verso un'estate di sorprese.