Pedullà: "Gudmundsson non è sicuro di rimanere alla Fiorentina, lo cerca Sarri. Ecco quanto ci vorrà per la cessione"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sul proprio sito, Alfredo Pedullà ha dato l'ultimo aggiornamento relativo alla situazione di Albert Gudmundsson e la sua eventuale permanenza alla Fiorentina.
Occhi da Bergamo
“L'islandese non è sicuro di restare alla Fiorentina” spiega Pedullà, “e in caso di proposta da 15 milioni in su più bonus potrebbe partire. Confermato l'interesse dell'Atalanta, Sarri lo vedrebbe come mezzala nel suo 4-3-3, ma bisogna anche valutare il resto dell'organico. Per questo, l'Atalanta ha sondato, ma senza approfondire”.
Il piano B
Non ci sono solo gli orobici su Gudmundsson, però. Lo conferma Pedullà: “A lungo è stato accostato alla Roma, poi senza riscontri, ma potrebbe comunque avere mercato all'estero”.
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