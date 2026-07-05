Il pallino di Sarri è Gudmundsson: la Fiorentina non ha intenzione di fare sconti e l'ultima parola sul numero dieci viola spetta a Grosso

Albert Gudmundsson potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato estivo della Fiorentina. Secondo quanto riferito da La Nazione, il nuovo allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri, apprezzerebbe da tempo le qualità dell'attaccante islandese e starebbe valutando la possibilità di chiederne l'acquisto alla dirigenza nerazzurra.

La Fiorentina non vuole fare nessuno sconto

L'eventuale operazione, tuttavia, dipenderà soprattutto dalla valutazione economica del giocatore. La Fiorentina non avrebbe intenzione di privarsi di Gudmundsson a condizioni vantaggiose per gli acquirenti e sarebbe disposta ad ascoltare offerte soltanto a fronte di una proposta ritenuta adeguata al valore del calciatore.

Deve decidere anche Grosso

Dopo un'altra stagione al di sotto delle aspettative, Gudmundsson potrebbe trovare nell'interesse dell'Atalanta un'occasione per rilanciarsi. Resta però da capire quale sarà la posizione di Fabio Grosso, chiamato a decidere se puntare ancora sul fantasista islandese oppure aprire alla sua cessione nel corso di questa sessione di mercato.