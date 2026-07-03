Aumentano le squadre di Premier interessate a Gudmundsson. La Fiorentina pronta a far cassa con l'islandese

Dopo due anni deludenti il tempo di Albert Gudmundsson a Firenze sembra essere agli sgoccioli. La Fiorentina è pronta a lasciarlo partire e le pretendenti non mancano.

Interesse dall'Inghilterra

Nonostante il rendimento non positivo in maglia viola l'islandese ha molto mercato, anche nel campionato più ricco e attrattivo di tutti, la Premier League. Aston Villa e Bournemouth sono le più interessate al trequartista della Fiorentina.

Il prezzo

La società viola intanto ha fissato il prezzo; Gudmundsson si muove da Firenze per 15/20 milioni. L'eventuale uscita dell'islandese permetterebbe alla Fiorentina di risparmiare anche sul monte ingaggi, tagliando i 2,2 milioni dello stipendio dell'ex Genoa (il terzo più pagato in rosa). Lo riporta il Corriere dello Sport.