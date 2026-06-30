La Fiorentina ha deciso: Gudmundsson è sul mercato. Ecco la cifra fissata per il suo cartellino

Un altro calciatore sui cui porre l'attenzione in chiave mercato in uscita è Albert Gudmundsson. Il numero 10 della Fiorentina, come sappiamo, non ha replicato a Firenze quanto di buono mostrato a Genova e, dopo due stagioni altalenanti, non è più imprescindibile.

La cifra fissata dalla Fiorentina

Secondo Repubblica l'idea della società sarebbe quello di metterlo ufficialmente sul mercato, chiedendo per lui una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Al momento nessuna offerta è arrivata a Paratici, ma l'estate è lunga e la Fiorentina è disposta a sedersi al tavolo delle trattative per incassare una buona cifra da un calciatore, Gudmundsson, che nonostante tutto resta appetibile sul mercato.