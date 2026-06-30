L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, soffermandosi sul tema del Centenario Viola per poi parlare della possibile partenza di Gudmundsson.

‘Ciò che accade tra Antognoni e la Fiorentina è roba loro’

“Chi sta criticando e non riesce a capire Antognoni, deve ricordarsi che ogni volta che viene chiamato, da qualsiasi Viola Club o per qualsiasi eventi, Giancarlo non manca mai, non ha mai mancato di rispetto ai tifosi della Fiorentina e alla maglia gigliata. Ciò che accade tra Fiorentina e Antognoni oggi, è roba loro: lui non manca di rispetto a nessuno. Stamattina tra l’altro mi è arrivata la mail della Fiorentina sul Centenario… se ci andrò? La Fiorentina ha mancato di rispetto alla mia famiglia, non sono mai stato al Viola Park né mai stato invitato, potrei avere dei dubbi anche io… ma se sarò a Firenze penso di poterci andare”.

‘Non va svenduto Gudmundsson, con Grosso può…’

“Il futuro di Gudmundsson? Venti milioni per lui mi sembrano pochi, non va svenduto, se proprio lo si vuole cedere. Quando vai a prendere riserve di certe squadre le devi pagare, e la Fiorentina deve cedere un titolare così, giocatore importante, a 20? Con Grosso potrebbe trovare la sua dimensione… se poi non vuole restare in viola è un altro discorso, ma non si possono cedere tutti. Bisogna alzare il livello della squadra, se non lo si ritiene all’altezza è giusto cederlo, ma va fatto pagare il giusto prezzo. Ha qualità, non è una sorpresa… non ha fatto bene lo scorso anno? Nessuno ha fatto bene alla Fiorentina…”.