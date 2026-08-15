Quei due giovani ragazzi che hanno colpito tutti in ritiro

In un precampionato viola caratterizzato da tanti cambiamenti e da molti volti nuovi, a prendersi la scena sono stati anche due prodotti homemade del vivaio, ossia Alessandro Perrotti e Federico Croci.

Perrotti e quella corsia mancina macinata

Perrotti è un'assoluta novità di questo ritiro estivo: classe 2008 e fresco di primo contratto da professionista con la Fiorentina, il giovane terzino viola ha colpito per costanza ed impegno negli allenamenti, venendo aggregato da Fabio Grosso anche per la tournée inglese. Il suo è un talento senza dubbio da sgrezzare, ma le qualità, come testimoniato anche dallo spezzone di amichevole giocato contro il Gubbio, sono tutte dalla sua parte: la sensazione è che Perrotti in questa stagione sarà una delle colonne portanti della Primavera di Aurelio Andreazzoli.

Croci ed un'annata da protagonista

Il nome di Federico Croci non è certo una novità invece: l'attaccante classe 2010, dopo aver spadroneggiato la scorsa stagione con la Fiorentina Under 17, quest'anno sarà chiamato a confrontarsi con il Campionato Primavera. Croci dovrà quindi affrontare non più suoi coetanei, ma giocatori con almeno due anni in più di età e di esperienza: un bel banco di prova per il giovane attaccante, che ha ben figurato nelle amichevoli del Viola Park, e su cui la Fiorentina ha dimostrato di voler puntare fortemente facendogli siglare ad appena sedici anni il primo contratto da professionista. Ieri, contro il Benevento Grosso gli ha concesso una ventina di minuti per il suo esordio in prima squadra, caratterizzato da alcuni buoni strappi e dalla pedata data gratuitamente da Pierozzi. Anche Croci si farà, ma bisognerà anche avere la pazienza di lasciarlo crescere e la capacità di saperlo aspettare.