Valcareggi: "Alcuni se lo sono dimenticato, ma questo è il livello della Fiorentina da sempre. Paratici ha risvegliato Commisso"

Il procuratore Furio Valcareggi, durante le trasmissioni di Lady Radio ha detto la sua sul mercato scoppiettante della Fiorentina. Gli acquisti sembrano aver riportato un po' di ottimismo nell'ambiente viola e il merito è soprattutto di Fabio Paratici.

L'ambizione di Paratici

"Paratici lavora sempre sottotraccia - ha detto Valcareggi - può stare antipatico, ma è uno che lavora molto bene. La Fiorentina prendendolo come dirigente ha capito che deve spendere, perché lui vuole una squadra del suo livello, cioè cha sta nelle prime cinque posizioni. Alcuni tifosi forse se lo sono dimenticati, ma questo è il livello della Fiorentina da sempre.

I soldi spesi dai viola

“Alto budget? E' il mestiere del presidente: mettere i soldi. Joseph dall'arrivo di Paratici sembra si sia un po' svegliato e adesso fa il suo compito: pagare e comprare. Paratici chiede soldi con più autorità e sicurezza di Pradè, riesce ad essere più incisivo col presidente. I vincenti spendono molto”.

L'arrivo di Andreazzoli

"Andreazzoli è perfetto, ma deve gestire tutto il settore giovanile non deve soltanto allenare la Primavera. Va fatta la pulizia come si era ventilata all'inizio, deve andare via Angeloni".