E il Gremio vuol sostituire Viery...con un giocatore della Fiorentina

Dopo aver ceduto Viery alla Fiorentina, il Gremio sta cercando rinforzi per la propria difesa e difensori centrali che possano tappare la falla.

Moreno in Brasile?

In questo contesto si inserisce la possibilità di portare a casa un altro giocatore viola, quel Mathias Moreno che i viola hanno prestato al Levante in Spagna nel corso dell'ultima stagione, e che ora è ritornato alla base.

Prestito

Un'operazione questa impostata su un altro prestito magari con l'inserimento di un diritto di riscatto a favore del club del Rio Grande do Sul.