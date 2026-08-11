Mentre la Fiorentina è nel bel mezzo dei lavori, anche la Lazio si prepara a un nuovo stadio... ristrutturato

Lo stadio Artemio Franchi è nella fase più viva dei lavori di riqualificazione: la Fiorentina e i suoi tifosi attendono il completamento dell'opera per avere finalmente un impianto ristrutturato. E un altro club italiano potrebbe presto seguire la strada del restyling: la Lazio ottiene l'ok dalla Soprintendenza per il Flaminio.

Restyling anche per lo stadio della Lazio?

Questa la nota riportata da ANSA: “La Lazio accoglie con grande soddisfazione il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza di Stato nell'ambito della Conferenza dei Servizi preliminare relativa al progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Un pronunciamento di particolare rilevanza, che si inserisce in un quadro complessivamente positivo. Si tratta di un passaggio significativo, che consente al percorso amministrativo di proseguire e rafforza la prospettiva concreta di restituire alla città di Roma uno dei suoi luoghi più prestigiosi e identitari”.

Ok per il Flaminio

“La società biancoceleste sottolinea la volontà di approfondire con attenzione le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza di Stato, che rappresenteranno preziose indicazioni di lavoro per il gruppo di progettisti impegnato nello sviluppo del progetto. Il recupero dello Stadio Flaminio si inserisce inoltre in una visione più ampia di valorizzazione dell'intero quadrante urbano. La Lazio continuerà a lavorare e a confrontarsi con tutte le Istituzioni competenti con lo stesso spirito di collaborazione che ha caratterizzato il percorso fin qui compiuto. Dopo molti anni di attesa e di progressivo inutilizzo dell'impianto, si apre una prospettiva concreta: tornare a far vivere lo Stadio Flaminio, restituendolo a Roma come luogo di sport e cultura, aperto alla collettività, e dando finalmente alla Lazio e ai suoi tifosi la propria casa”.