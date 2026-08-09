La Lazio continua a seguire Piccoli: l'ex Cagliari non è però l'unico attaccante sulla lista di Gattuso

Continua ad essere vivo il mercato attorno a Roberto Piccoli, la cui posizione alla Fiorentina, nonostante la buona tournée estiva, continua ad essere in bilico.

Biancocelesti forti su Piccoli

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, la Lazio continua a vigilare la situazione Piccoli: non è un mistero l'apprezzamento per l'attaccante da parte di Gattuso, che lo vedrebbe al centro dell'attacco biancoceleste.

L'altro nome valutato dalla Lazio

Piccoli non è però l'unico attaccante sondato dalla Lazio, che ha chiesto informazioni anche su Andrea Pinamonti, nome emerso in ottica viola per il suo feeling con Fabio Grosso e tra i nomi emersi nel ruolo di successore di Kean se la cessione del centravanti italiano fosse stata concretizzata.