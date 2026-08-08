Sfumato Kean, il Como fa comunque pulito in attacco: vicina la cessione di un ex Juventus

Proseguono anche in casa Como i lavori per la preparazione della rosa in vista della nuova stagione, con i lariani in questo momento impegnati a sfoltire attraverso la cessione di quei giocatori non più considerati centrali nel progetto.

Morata in uscita da Como

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Atlanta United segue Alvaro Morata, che ha già avuto richieste dagli Emirati Arabi e dall'Arabia Saudita, oltre che da quel dal Messico e dal Deportivo A Coruña che pochi giorni fa ha affrontato la Fiorentina in amichevole. Resta perciò da valutare se Morata deciderà di accettare la destinazione statunitense.

Affare totalmente slegato dalla questione Kean

Il giocatore è in uscita dal Como anche a causa dell'elevato ingaggio, ossia 4 milioni di euro netti a stagione. La sua cessione non ha però niente a vedere con un eventuale arrivo di Moise Kean, blindato dalla Fiorentina e da Fabio Paratici nonostante il forte interesse dei lariani, con Fabregas che considerava l'ex Juve ideale per il proprio attacco.