Si scalda l'asse Firenze-Reggio Emilia: Sassuolo forte su un centrocampista della Fiorentina

Continua ad essere caldo l'asse tra Fiorentina e Sassuolo, con le due società che stanno continuando a parlare per Kristian Thorstvedt, su cui i Viola non hanno mai diminuito il proprio interesse. Nelle ultime ore, le due squadre stanno però incominciando a parlare anche di altre trattative.

Fortini la chiave per sbloccare l'affare?

I neroverdi, infatti, stanno già da giorni seguendo Nicolò Fortini, che da qui a fine mercato lascerà la Fiorentina in quanto in scadenza di contratto nel 2027. Il terzino classe 2006 potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa per il centrocampista norvegese.

Sassuolo interessato a Fabbian

Secondo Sky Sport, inoltre, nelle ultime ore i due club avrebbero iniziato a parlare anche di Giovanni Fabbian, che alla Fiorentina rischierebbe di rimanere chiuso dai numerosi arrivi a centrocampo. Sono attese, in tal senso, evoluzioni nelle prossime ore