Baiano: "Se Kean dovesse rimanere, servirebbe un discorsino... Per lui Firenze è di passaggio? Allora può andarsene"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale di Moise Kean: “Ora è troppo facile sacrificarlo. Prima di farlo avrei bisogno di un'alternativa valida al suo posto… altrimenti mi tengo lui. In ogni caso, dovesse rimanere, ci sarebbe bisogno di un discorsino”.

“Kean? Può andarsene se…”

E aggiunge: “Per me può fare quello che vuole, ma deve pensare solo alla Fiorentina quando è in campo. Se pensa che questa piazza sia di passaggio, se ne può tranquillamente andare. Davanti è l'unico che può farci fare un salto di qualità. Con gli altri… si va poco lontano”.

“Contro la Juve avrei buone sensazioni”

Sulla gara con la Juve: “Avrei buone sensazioni. Non ci sono motivazioni, ma la squadra non può permettersi ulteriori figuracce dopo la stagione che ha fatto. Per giunta nella partita più importante per i tifosi”.