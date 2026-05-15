Di Livio: "Kean deve ancora capire che giocatore è, per me è un'incognita. Tra Juventus e Fiorentina..."

Angelo Di Livio, doppio ex di Juventus e Fiorentina, ha parlato a tuttojuve.com della gara di domenica tra le due compagini. Queste alcune delle sue dichiarazioni.

Sulla partita

"La Fiorentina è salva, vero, ma non vuole fare brutte figure. Credo che sarà questo il messaggio di Vanoli alla squadra, poi questa è una partita molto sentita da entrambe le tifoserie che ci tengono tantissimo al risultato. Sarà un match vero".

Su Kean

"Moise Kean devo ancora capire che tipo di giocatore è. Aveva fatto molto bene l'anno scorso, ma quest'anno anche per questioni fisiche non si è ripetuto. Per me è ancora un'incognita".