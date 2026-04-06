La Fiorentina mette gli occhi su un giovane centrocampista del Bayern Monaco: torna in Italia?

La Fiorentina potrebbe guardare presto in Germania per il suo calciomercato. C'è un calciatore che è già passato dalla Serie A e dall'Italia, anche se soltanto per circa venti minuti complessivi con la maglia della Lazio. Baroni prima e Sarri poi l'hanno tagliato fuori dal progetto biancoceleste, così Arijon Ibrahimovic è tornato al Bayern Monaco.

La Fiorentina guarda in Germania?

Adesso il kosovaro veste la maglia dell'Heidenheim, squadra praticamente condannata alla retrocessione in 2. Bundesliga. Difficilmente rimarrà lì dopo il prestito, così è previsto l'ennesimo rientro al Bayern.

Interesse per Arijon Ibrahimovic

Come riporta Transfermarkt.de, su Ibrahimovic ci sono più club, ma tutti lontani dalla Germania per il classe 2005. Lo monitora il Villarreal, occhio anche a Fiorentina e a Cagliari in Italia.