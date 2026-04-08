La Fiorentina senza Fagioli e Gudmundsson, ma la Lazio non se la passa meglio: infermeria piena e poche speranze per Sarri

Dopo l'impegno di domani sera sul campo del Crystal Palace, la Fiorentina tornerà di scena lunedì sera in posticipo contro la Lazio. Una sfida importante quella del Franchi, con la squadra di Vanoli che avrà l'opportunità di migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica dopo l'ultimo turno favorevole.

Infermeria piena in casa Lazio

Se la Fiorentina arriverà all'appuntamento priva di Fagioli e Gudmundsson squalificati, oltre che con i dubbi riguardanti tutti gli altri calciatori infortunati, la Lazio non se la passa meglio. Non sarà infatti della partita Zaccagni, che secondo lazionews24 ha come obiettivo il ritorno della semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta. Out molto probabilmente anche Gila, mentre restano da valutare le condizioni di Pellegrini, Gigot e Patric. Non ci saranno ovviamente Provedel e Rovella, ormai ai box fino al termine della stagione.