"Senza Fagioli e Gudmundsson, contro la Lazio mi aspetto una Fiorentina attendista. Sarà una brutta partita, a meno che..."

Servirà resettare immediatamente dopo la sconfitta di ieri. La Fiorentina, lunedì sarà impegnata in casa contro la Lazio in una partita molto importante per provare ad aumentare il vantaggio sulla zona retrocessione.

“Mi aspetto una Fiorentina attendista”

Sul match s'è espresso a Radiosei l'ex biancoceleste Roberto Rambaudi: “La sconfitta di ieri non cambia il valore della Fiorentina, che resta una buona squadra e anzi contro la Lazio vorrà riscattarsi per racimolare punti. Mancando Fagioli e Gudmundsson, però, mi aspetto una Viola più attendista e meno aggressiva. Sarà in generale una partita molto chiusa e non bella, a meno che non si sblocchi subito”.