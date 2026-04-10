"La Fiorentina è un'ottima squadra, stagioni così possono capitare. Vanoli ha le carte in regola per essere confermato"

L'ex calciatore della Fiorentina Michele Serena ha parlato a TMW della situazione della squadra viola: “Non è ancora fuori dai guai in campionato. La corsa salvezza non si risolve in quindici giorni, non basta avere un piccolo vantaggio, è un percorso lungo che ormai durerà fino alla fine. Ovviamente gli ultimi risultati hanno dato un po' di respiro, ma l'imprevisto è dietro l'angolo e la Fiorentina deve tenere alta l'attenzione”.

“Vanoli può essere confermato”

Poi ha aggiunto: “Annate come questa possono capitare, fa parte del calcio, io penso ancora che la Fiorentina sia un'ottima squadra. Non era facile per Vanoli subentrare in una situazione del genere: ora deve salvarsi, ma secondo me ha le carte in regola per essere confermato. Io lo stimo molto e penso sia un bell'allenatore”.