Failla: "Meglio puntare sui giovani che su Harrison o Fabbian. Dalla scelta del prossimo allenatore capiremo molto, io prenderei Terzic"

Il noto giornalista Rai Fabrizio Failla ha parlato a lungo del futuro della Fiorentina in un'intervista rilasciata a NewsSuperscommesse.it.

Pochi innesti

“L'intelaiatura rimarrà questa - dice Failla pensando già alla viola che verrà - anche perché la Fiorentina avrà pochi soldi da investire, a causa dei tanti obblighi di riscatto da dover onorare e dei parecchi quattrini spesi nell'ultimo anno. Sono perplesso, quindi, che ci possa essere una rifondazione totale”.

Il prossimo allenatore

"Mi sta bene anche una politica di giovani, senza grandi esborsi economici, ma con vittorie a lungo termine, senza nomi altisonanti. Meglio, infatti, dei giovani di prospettiva che giocatori come Brescianini, Fabbian, Solomon, Harrison che, magari, cercano un rilancio per me improbabile. Capiremo molto dalla scelta dell'allenatore, a me piace tanto Edin Terzić, ex Borussia Dortmund"