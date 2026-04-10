B. Ferrara: "Gudmundsson in ferie da un anno e mezzo, Fabbian incomprensibile. Aggrappati ad un miracolo al cantiere-Franchi"

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha commentato la netta sconfitta della Fiorentina contro il Crystal Palace sulle pagine de La Nazione.

La partita

"Vanoli non ci ha capito molto del gioco di questi inglesi che non saranno fenomeni ma almeno sanno giocare a calcio - scrive Ferrara in apertura di articolo - Una occasione clamorosa di Fabbian, giocatore ancora incomprensibile, che solo davanti alla porta colpisce la traversa con un tiro in cui non credeva neanche troppo. Viene da sorridere quando ancora ci aggrappiamo alla speranza che Gud abbia finito le ferie arretrare che, evidentemente, dopo un anno e mezzo, non sono ancora stare smaltite".

In vista del ritorno

Ferrara poi si affida alla speranza irrazionale in vista del ritorno: "La Fiorentina ora deve affidarsi a ciò che la ragione non spiega ma solo il cuore può immaginare: un miracolo al cantiere Franchi.