Sandro Sabatini: "Uno scontro impari, il Palace ha dominato. Con il ritmo alto le squadre italiane crollano"

Il noto giornalista Sandro Sabatini ha commentato la partita della Fiorentina e il momento difficile del calcio italiano attraverso un video sul proprio canale Youtube.

Dominio del Crystal Palace

“Ieri sera la partita non c'è stata -ha commentato in modo lapidario Sabatini - A parte i primi dieci minuti in cui Fagioli aveva dato l'illusione di riuscire a gestire uno scontro impari, Il Crystal Palace ha dominato".

Divario netto

Sabatini ha commentato anche il divario atletico e tecnico fra squadre italiane e inglesi. Un gap reso evidente in questo giovedì europeo dalle nette sconfitte di Fiorentina e Bologna contro avversari della Premier League: "Si è visto un divario nettissimo fra calcio italiano e calcio inglese, lì vanno più veloce e le nostre squadre vanno in difficoltà quando il ritmo si alza"