Valcareggi: "Anche Cannavaro e Nesta hanno commesso errori come quello di Comuzzo. Giuseppe Commisso? Non rappresenta la Fiorentina"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Ieri è mancata la prestazione, oltre che il risultato. L'obiettivo più importante, salvarsi, probabilmente verrà raggiunto, ma la verità è che la Fiorentina quando oltretutto manca dei suoi calciatori migliori non è all'altezza di certe partite. L'emblema è Gudmundsson, che allo stato attuale delle cose non può essere tolto dal campo eppure sta offrendo prestazioni pessime. Comuzzo? Di gol come il terzo di ieri ne ho visti tanti, anche Cannavaro e Nesta hanno perso la marcatura in quel modo. Sono dispiaciuto, perché in una stagione così negativa la Conference poteva essere un'occasione per cambiare le cose".

“Giuseppe Commisso non mi rappresenta”

Poi ha aggiunto: “Paratici mi è piaciuto, in quello che ha detto nei giorni scorsi e in come si è comportato ieri sera con i tifosi. E' un grande uomo dei calcio, un dirigente ambizioso. Giuseppe Commisso? Non dico che deve essere sempre allo stadio, ma lui è anonimo, non c'è mai, sta in America e inoltre non s'intende di calcio. Non può essere lui il presidente che rappresenta la Fiorentina e i fiorentini”.