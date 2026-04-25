Berardi e la Fiorentina sfiorata con l'intervento di Benassi. E quanti gol ha segnato ai viola!

Domenico Berardi non ci sarà in Fiorentina-Sassuolo che si giocherà domani al Franchi. E questa è sia un'assenza pesante, per i neroverdi, e gradita per i viola.

Questo perché l'attaccante è spesso stato una sentenza contro la formazione gigliata. Sono ben dieci le reti che ha realizzato contro la Fiorentina, un'enormità.

Ma Berardi è stato anche l'oggetto del desiderio per la stessa Fiorentina e più di una volta, specialmente da quando è iniziata l'era della famiglia Commisso. Almeno un paio di volte è stato impostato l'affare senza però poter arrivare al risultato grosso (leggasi trasferimento). Per poter prendere il giocatore del Sassuolo è entrato in gioco anche il suo grande amico, Marco Benassi, quando era ancora un calciatore della Fiorentina, ma il vero scoglio non è mai stato lui, bensì l'AD Andrea Carnevali che ha sempre chiesto cifre ben lontane rispetto alle proposte fatte dai viola.