"Fiorentina, vuoi Viery? Ci devi dare...", la richiesta di Roman ai viola. Una clausola rescissoria stellare

Come avete già potuto leggere, il Gremio ha respinto la prima offerta ufficiale della Fiorentina per il difensore Viery. Il club italiano ha provato a mettere sul piatto qualcosa come 12 milioni di euro, ma la dirigenza del club sudamericano ha ritenuto questa cifra insufficiente.

Il presidente del Gremio, Odorico Roman, vorrebbe cedere l'80% dei diritti economici del difensore (l'altro 20% è in mano ai suoi procuratori) per 20 milioni di euro.

Clausola rescissoria

A gennaio, il Gremio ha rinnovato il contratto al 21enne difensore centrale fino a dicembre 2029, aumentando significativamente la clausola rescissoria del giocatore.

Per le squadre straniere, questa è fissata a 50 milioni di euro. La mossa è stata interpretata a suo tempo come un tentativo di proteggere uno dei principali talenti cresciuti nel settore giovanile del club.

Le doti che piacciono alla Fiorentina

La capacità di impostare il gioco da dietro e la sua presenza fisica sono qualità che piacciono alla dirigenza della Fiorentina, che sta monitorando il mercato sudamericano alla ricerca di giovani giocatori con margini di miglioramento tecnico e, soprattutto, con un buon potenziale e con un buon rapporto qualità-prezzo.