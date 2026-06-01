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Corriere dello Sport-Stadio: Viery e Obert per la difesa

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Due, le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 18

In primo piano c'è: “Paratici scopre l'America”. Sottotitolo: “Il ds vola negli Usa ma prima la firma di Grosso”. 

Pagina 19 

Caratterizzata dal mercato: “Pole Volpato Viery-Obert per la difesa”. E ancora: “L’esterno del Sassuolo già cercato l’estate scorsa Difesa: il rinforzo arriva dal Gremio  o dal Cagliari”. Di spalla invece c'è: “Dubbi Gosens e intanto va al Mondiale”. 

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