Corriere dello Sport-Stadio: Viery e Obert per la difesa
Due, le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
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In primo piano c'è: “Paratici scopre l'America”. Sottotitolo: “Il ds vola negli Usa ma prima la firma di Grosso”.
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Caratterizzata dal mercato: “Pole Volpato Viery-Obert per la difesa”. E ancora: “L’esterno del Sassuolo già cercato l’estate scorsa Difesa: il rinforzo arriva dal Gremio o dal Cagliari”. Di spalla invece c'è: “Dubbi Gosens e intanto va al Mondiale”.
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