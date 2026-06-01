La Fiorentina ripopola le corsie esterne. L'obiettivo numero uno e i termini dell'operazione

L'inizio ufficiale del mercato estivo è ancora relativamente lontano (29 giugno), ma le società sono già al lavoro per perfezionare i primi colpi.

In casa Fiorentina, prima di tutto, Paratici e Goretti penseranno a ripopolare le corsie esterne, che sono rimaste scoperte con gli addii di Solomon ed Harrison.

Il nome più gettonato al momento, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è quello di Volpato del Sassuolo, il cui futuro dipenderà dai propositi del compagno di reparto Berardi.

In caso di permanenza di quest'ultimo, ci sarebbe meno spazio per l'italoaustraliano, e questo favorirebbe l'addio all'Emilia del classe 2003. Il quale sarebbe affascinato all’idea di trasferirsi a Firenze, dove indipendentemente da tutto sta cercando casa da qualche tempo. Un'operazione questa col Sassuolo da 15-20 milioni di euro.