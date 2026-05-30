Un reparto esterni tutto da rinnovare: la famiglia Volpato cerca casa a Firenze ma lui... dipende da Berardi

Nell'idea di calcio di Fabio Grosso saranno determinanti gli esterni, come lo sono stati al Sassuolo del resto: per questo l'attenzione viola si concentrerà ancora su quel reparto, dopo le prime pezze messe a gennaio.

Restyling

Difficile la permanenza di Solomon e Harrison: servirà un restyling. Tra i nomi più facili da accostare alla Fiorentina c'è quello di Cristian Volpato, che nella stagione appena conclusa è stato buon alter ego a Berardi in neroverde.

Casa a Firenze

Il destino dei due è legato, secondo il Corriere dello Sport: se la leggenda dovesse clamorosamente lasciare il Sassuolo, per Volpato si alzerebbe una sorta di muro. Curiosità vuole tra l’altro, che la famiglia del ragazzo classe 2003 (che ha appena scelto di rappresentare l'Australia) stia cercando casa proprio a Firenze. Questo a prescindere dal destino dell'esterno ma di certo, non sarebbe un ostacolo al trasferimento, anzi.