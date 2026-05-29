Intanto l'obiettivo di mercato viola Volpato è ufficialmente... australiano: andrà ai Mondiali

Stamattina è emerso l'interesse della Fiorentina per l'esterno del Sassuolo Cristian Volpato. Il classe 2003 è delle giovanili della Roma e con famiglia veneta, ma è nato in Australia dove ha trascorso gran parte della propria adolescenza. E dopo aver indossato la maglia dell'Italia a livello giovanile (fino all'Under 20), adesso il ragazzo ha ottenuto l'autorizzazione della FIGC e giocherà con la maglia australiana. Parteciperà, dunque, ai Mondiali del 2026.

Volpato osservato speciale in casa viola. Intanto giocherà i Mondiali…

“Football Australia ha presentato tutta la documentazione necessaria alla FIFA ed è ora in attesa dell'autorizzazione al cambio di federazione da parte dell'organo di governo mondiale per ratificare la decisione di Volpato di cambiare nazionalità sportiva e rappresentare l'Australia dopo aver rappresentato l'Italia a livello giovanile. L'attaccante è nato e cresciuto a Sydney e ha giocato a livello giovanile nel Sydney United 58, nel Sydney FC e nel Western Sydney, prima di trasferirsi in Italia. Ha rappresentato l'Italia a livello Under-19 e Under-20. Football Australia ha ricevuto una lettera di autorizzazione dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Una volta ottenuta l'autorizzazione, Volpato potrà rappresentare ufficialmente i CommBank Socceroos”, questo il comunicato della Federazione Australiana.

…e lo farà con l'Australia

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