L'AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato, tra le altre cose del Mapei Stadium che ospiterà la partita di ritorno, nei play off di Conference League della Fiorentina.

“Non ci abbiamo pensato un attimo”

"Noi con la Fiorentina abbiamo un ottimo rapporto - ha detto Carnevali - per cui quando ci è stato chiesto il nostro stadio perché in difficoltà non ci abbiamo pensato un attimo e lo abbiamo concesso. Aldilà della simpatia e della squadra italiana noi ci prepariamo ad accoglierla nel modo migliore ma con l'augurio soprattutto che possa portare bene alla Fiorentina. Come è stato fatto con l'Atalanta quando è stata ospitata per le competizioni europee".

“Viti ragazzo eccezionale”

Su Viti che ha un passato al Sassuolo e che è recentemente approdato in viola ha detto: "Contento per lui. È un ragazzo eccezionale, ha delle grandi qualità anche se ha avuto un calo di prestazione in qualche momento. Ma poi ha dimostrato di essere un giocatore di grande talento e nel momento in cui sta bene ha dimostrato di essere da grande club".

“Volpato un potenziale campione”

Infine su Volpato, che è un prospetto che interessa ai viola, ha detto: "È uno dei giocatori che ha un potenziale incredibile. Credo che potrà diventare anche un campione, ha tutte le caratteristiche. Difficile dargli un valore perché ha un potenziale talmente forte che l'obiettivo sarebbe che lui, giocando, possa imparare dai giocatori e campioni davanti a sé. Ha voglia di giocare ma può avere qualcosa di speciale che tanti altri ragazzi non hanno".