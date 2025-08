Ma come vanno i lavori al Franchi? Gli interventi in corso, il raffronto con gli scorsi mesi e il programma del mese FOTO FN

I lavori per l'ammodernamento dello stadio Artemio Franchi di Firenze sono cominciati ormai da 14 mesi, mentre manca più di un mese alla prima partita stagionale che la Fiorentina giocherà nel proprio impianto.

Un'assenza, quelle delle gare giocate, che permette di poter lavorare senza interruzioni, senza start and stop giusto per mutuare un termine automobilistico. Il cantiere è praticamente inaccessibile ai non addetti ai lavori però qualcosa è possibile scorgere anche dall'esterno.

Il programma attuale dei lavori prevede la sistemazione della base nella quale nascerà la nuova Curva Fiesole che deve essere completata nell'estate 2026. Pali delle fondamenta già installati in primavera adesso siamo alla fase successiva. Da giugno 2024 ad oggi sono stati demoliti tutti gli elementi introdotti nel ‘restyling’ fatto per Italia 90 e successivi nel lato Fiesole, dalla tribuna, alla Curva fino ad arrivare alla Maratona. Giù i parterre, giù le coperture, giù le vetrate che separavano i tifosi dal terreno di gioco.

A gennaio 2025 eravamo a questo punto

Pensilina e torre di Maratona

Altre zone in cui si lavora a pieno ritmo sono la tribuna, dove c'è una vistosa impalcatura che serve per intervenire sulla pensilina del Nervi (lavoro che va chiuso prima dell'inizio delle partite) e anche la Torre di Maratona, uno degli elementi che sono sottoposti al vincolo del ministero e della soprintendenza.

Fondi

Il Comune di Firenze ha recuperato 55 milioni di euro destinati ai PUI e quindi a questo punto manca la copertura solo per finiture e la parte commerciale (30-40 milioni di euro) che potrebbe arrivare attraverso altri fondi messi a disposizione dal Governo per Euro 2032 oppure attraverso un accordo con la Fiorentina e con Rocco Commisso (project financing in cambio di lunga concessione).