DAZN lascia correre l'amichevole col Nottingham Forest. Ma ci pensa la Fiorentina a far vedere le immagini dell'incontro

Passata la partita contro il Leicester, la Fiorentina si appresta ad affrontare domani alle 20:45 il Nottingham Forest nella seconda delle tre amichevoli programmate in Inghilterra.

Niente DAZN che ritorna con lo United

Per questa gara persiste l'assenza di copertura televisiva: DAZN che ha trasmesso ieri il match col Leicester e coprirà anche quello contro il Manchester United di sabato, ha deciso di lasciar correre questa sfida.

Sito ufficiale viola e Fiorentinanews.com

Però le immagini saranno trasmesse e visibili attraverso il sito ufficiale viola, Acffiorentina.com. Ovviamente anche Fiorentinanews.com farà la propria parte con la consueta diretta testuale del match in tempo reale per non perdersi niente di questa gara molto interessante contro, tra gli altri, l'ex difensore gigliato Nikola Milenkovic.