Un poker per Allegri e dentro c'è anche un giocatore, conteso, della Fiorentina

Tutto è pronto a Napoli per l'annuncio dell'arrivo sulla panchina azzurra di Massimiliano Allegri. Sarà lui, salvo sorprese, a succedere ad Antonio Conte.

Quattro acquisti, tra cui…

E per il nuovo tecnico, stando al Corriere dello Sport, è previsto un subito un poker di acquisti che prevede gli arrivi di Rabiot, Gila, Kovar e Dodô.

Il Dodô conteso

Eh già, anche il terzino destro della Fiorentina, che ha il suo contratto in scadenza nel giugno 2027. Sul terzino della Fiorentina c’è anche la Roma sulle sue tracce. Una valutazione quella del brasiliano che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.