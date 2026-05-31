Si allunga la lista delle pretendenti per Dodô, un'altra big di Serie A sulle sue tracce. E la Fiorentina fissa il prezzo

Dodô è ormai prossimo alla cessione. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo si sono arenate sul nascere. La Fiorentina è obbligata a vendere il terzino se non vuole perderlo a zero l'anno prossimo e diverse società italiane sono sulle sue tracce pronte a sfruttare l'occasione.

Società interessate al brasiliano

Da settimane la Roma si è mossa per il terzino destro viola. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Massara, che anche nello scorso calciomercato estivo aveva chiesto informazioni ai viola, ha avviato i contatti con l'entourage del brasiliano già a marzo. Nelle ultime ore anche un'altra big di Serie A si è inserita per il giocatore; si tratta del Napoli, che sta cercando di rinforzare la corsia di destra in vista della prossima stagione.

La Fiorentina fissa il prezzo

La valutazione della Viola, alla luce della stagione negativa e della scadenza di contratto fra un anno, non è altissima. La società gigliata chiede infatti circa 15 milioni di euro (un anno fa non si sedeva al tavolo delle trattative per meno di 20). Un'occasione a prezzo di saldo che attira diversi club.