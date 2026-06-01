Gustavo Sá e una cifra richiesta alla Fiorentina fuori dalla portata del club. A meno che...
Gustavo Sá
Per il proprio reparto offensivo, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per conoscere situazione e valutazione di Gustavo Sá.
Trenta milioni
Il trequartista, classe 2004, di proprietà della formazione portoghese del Famalicao, ha ancora un contratto di tre anni con la squadra che chiede circa 30 milioni di euro.
In caso di cessioni però…
Una somma in questo momento fuori portata per la Fiorentina che potrebbe rifarsi sotto in caso di una o più cessioni onerose nel corso dell'estate.
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