Su Gustavo Sá sembra esserci mezza Serie A. Il talento del fantasista portoghese del Famalicão non è passato inosservato e dall'Italia hanno già iniziato a seguirlo da tempo Inter, Napoli e Roma. Di recente, come afferma il quotidiano iberico A Bola, anche Lazio, Atalanta, Bologna e Fiorentina avrebbero mostrato interesse per il classe 2004 di Póvoa de Varzim.

Il talentino portoghese ha appena rinnovato fino al 2029 con il club di proprietà, con il contratto che comprende una clausola monstre da 50 milioni di euro irraggiungibile quasi per tutte le pretendenti, ma il quotidiano assicura che il Famalicão inizierà a prendere in considerazione le offerte superiori ai 15 milioni di euro. In questa stagione per lui 34 partite, con 4 gol e 8 assist.