Quando la Juve mette un calciatore viola nel mirino, purtroppo, da queste parti son dolori: superfluo elencare tutti i calciatori migrati verso il Piemonte negli ultimi anni ma mai la società viola si è opposta fino in fondo al tragitto. E potrebbe toccare anche a Dodô, secondo il Corriere dello Sport: Tudor ha fatto il suo nome per ricostruire la fascia destra, con 20-25 milioni pronto per la Fiorentina.

Il club viola, che ne vorrebbe comunque qualcuno in più, spera in realtà di ricucire lo strappo e portare a casa il rinnovo del brasiliano. Un'impresa però sempre più ardua.