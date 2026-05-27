Sorpresa Barak: arriva per lui un insperato rinnovo di contratto

Tra i movimenti di mercato della Fiorentina, c'è anche da segnalare anche il rinnovo, soprendente e insperato di contratto per Antonin Barak. A darne notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.

Evitare l'addio a zero

Il centrocampista ha trascorso questa stagione in prestito alla Sampdoria e si è legato ai viola fino al 2027 per evitare di andare via a zero il 30 giugno prossimo.

Da cedere

Il giocatore però rimane in uscita e il club viola dovrà occuparsi anche di lui quest'estate.