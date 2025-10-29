La Sampdoria si aggrappa a Barak: "Non ha nulla a che fare con questa squadra, giocatore di un'altra categoria"

La Sampdoria deve ripartire da Antonin Barak. E' questa l'opinione di Enrico Niccolini, ex blucerchiato che ai microfoni di Telenord ha sottolineato come il calciatore in prestito dalla Fiorentina sia semplicemente fondamentale per le sorti di una Samp che, al momento, si trova nei bassifondi della Serie B.

“Di un'altra categoria”

“Barak non ha nulla a che fare con questa squadra - ha detto Niccolini - è un calciatore di un'altra categoria. La Sampdoria non può permettersi di perderlo per strada, deve recuperarlo a tutti i costi perché diventerebbe il valore aggiunto, l'unico che può far fare il salto di qualità”.