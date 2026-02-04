"Barak era fuori rosa alla Fiorentina, qui alla Samp ha portato sette-otto punti. Lo volevano all'estero? Mai in uscita"

C'è una connessione tra Fiorentina e Sampdoria? Sicuramente, adesso, gli ex viola che vestono la maglia blucerchiata sono numerosi: dagli ultimi arrivati Mattia Viti e Tommaso Martinelli a Lorenzo Venuti. C'è anche Antonin Barak, che nelle ultime giornate ha finalmente migliorato il proprio rendimento. Poteva uscire a gennaio, ma il CEO del club Fredberg è stato chiaro.

Finalmente un Barak migliore alla Sampdoria

“Abbiamo aspettative alte da parte di tutti i giocatori della Sampdoria. Siamo sicuri che lo siano anche quelle di Barak nei confronti di sé stesso. Vogliamo creare una squadra competitiva, chi è arrivato può e deve portare concorrenza”.

Le voci smentite sul mercato per l'ex viola

Il ds Mancini spiega: “Barak era fuori rosa alla Fiorentina. Mentre qui alla Sampdoria, vado a memoria, ha portato una cosa come sette-otto punti. Lo volevano in Qatar e al Braga? Non è mai stato in uscita, ci crediamo tantissimo. Ci ha messo un po' a entrare in forma, ma è migliorato nelle ultime giornate”.