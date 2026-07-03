I soldi inglesi fanno gola alla Fiorentina. Ecco quanto chiede Paratici per la cessione di Fagioli

Fagioli sembrava uno dei pochi giocatori certi di rimanere a Firenze e di non essere travolto dalla rivoluzione di Paratici. Di fronte alle lusinghe e ai soldi della Premier League, sia il calciatore che la società viola potrebbero cedere.

Interesse inglese

Il centrocampista viola è nel mirino del Nottingham Forest e, soprattutto, dal Newcastle. I Magpies hanno appena ceduto Tonali al Tottenham e possono contare su un “gruzzoletto” di oltre 115 milioni di euro da reinvestire. L'ex Juventus è uno dei nomi sulla lista del club britannico che, talora volesse affondare il colpo, potrebbe anche fare un'offerta fuori mercato per Fagioli.

Il prezzo

Dal canto suo la Fiorentina desidererebbe tenere il proprio regista, ma di fronte ad un'offerta di 35 milioni le resistenze viola crollerebbero. Sarebbe per la squadra gigliata una plusvalenza notevole e una discreta somma da reinvestire per il mercato in entrata. Lo scrive La Repubblica.