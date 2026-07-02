Il Newcastle mette da parte un gran "gruzzoletto" con la cessione di Tonali. Inglesi pronti all'affondo per Fagioli?
Nicolò Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il mediano azzurro Sandro Tonali si appresta a cambiare squadra. Il classe 2000 lascerà il Newcastle per approdare al Tottenham per una cifra monster di oltre 115 milioni.
Interesse per Fagioli
Il Newcastle cercherà adesso sul mercato il possibile sostituto del centrocampista italiano. I Magpies guardano sempre in Italia per rimpiazzare Tonali. Non è un mistero che agli inglesi piaccia il centrocampista viola Nicolò Fagioli.
Tanti soldi a disposizione
Tanti i soldi adesso a disposizione del Newcastle da investire sul mercato per sostituire Tonali. Non sarebbe un grosso problema per il club di Premier League affondare il colpo per Fagioli. La Fiorentina, dal canto suo, sarebbe disposta a cedere il proprio regista per una cifra ritenuta congrua.
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